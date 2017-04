Izquierdo: "We spelen nog vijf finales en zijn dan afhankelijk van andere ploegen"

"Onze ploeg zat goed in de wedstrijd, maar toen kregen we dat doelpunt tegen. Het was ook daarna de bedoeling om gewoon te doen wat we moesten doen", verklaarde de coach van Club.

De verse spelers deden het zeker niet slecht. "Ik koos voor frisse spelers om vrijuit te kunnen voetballen en om de druk van de schouders van de anderen te halen", klonk het bij Preud'homme.

"Ik denk dat Vossen het record van gelopen meters voor een spits gebroken heeft. En van Rotariu voelden we op training al dat hij kwam. Hij begrijpt ons spel steeds beter."

Preud'homme zit wel met zorgen. "De situatie met Refaelov is problematisch. Ik weet niet of we hem nog terugzien in de play-offs. Deze keer waren het niet zijn buikspieren, maar zijn adductoren."