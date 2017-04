Standard-fans geven seizoen op: "Doet deugd om geen tijd meer te verliezen"

"Het zit in de geschiedenis van Standard: hoogtes en laagtes", weet Danny Mul van supportersvereniging Les Rouches des Flandres. "Het is nooit saai bij Standard, maar stabiliteit zul je er niet vinden. Misschien is dat ook een deel van de aantrekkingskracht van de club."

Gisteren daagden er amper 5.000 supporters op in Sclessin. "Niet onlogisch, gezien de resultaten", vindt Mul. "Vorige week zag ik een spandoek: "We zijn het beu om het beu te zijn". Dat wijst op gelatenheid. De mensen zijn het moe."

"We staan ervoor en we moeten erdoor. Ik heb er vertrouwen in dat het tij weer zal keren. En als de supporters merken dat er weer een positieve wind waait, zullen ze er snel weer staan. Hopelijk kunnen we volgend seizoen met een schone lei opnieuw beginnen."