Harbaoui mist wedstrijden tegen Anderlecht en Oostende door schorsing

De scheidsrechter heeft zich manifest vergist in de beoordeling van de fase.

De commissie besliste unaniem om de kaart te schrappen en de speler te vervolgen. Het bondsparket vroeg daarop twee speeldagen schorsing en de Geschillencommissie stemde in. Nochtans verklaarde scheidsrechter Laforge na het zien van tv-beelden dat hij nog steeds enkel geel zou hebben getrokken.

"De sprongtackle met beide benen en studs vooruit is een vrijwillige en manifeste overtreding. De fysieke integriteit van Dejaegere werd daardoor ernstig in gevaar gebracht. De scheidsrechter heeft zich manifest vergist in de beoordeling van de fase", klinkt het bij commissievoorzitter Stefaan Desmet.

"De argumenten van Charleroi spreken het vrijwillige karakter van de sprongtackle niet goed. Bovendien heeft Harbaoui allesbehalve een gunstig strafblad bij de KBVB."

Charleroi kan wel nog in beroep gaan tegen de schorsing.