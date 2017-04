Ishak Belfodil mag de "Lion Belge" in ontvangst nemen

Facebook Amine Benyounes Belfodil met zijn trofee. Belfodil met zijn trofee.

Ishak Belfodil is de laureaat van de verkiezing van "Lion Belge", de trofee die de beste speler van Arabische herkomst in de Belgische competitie bekroont. De Algerijnse spits van Standard volgt Anderlecht-kapitein Sofiane Hanni op. De top 3 kleurde overigens volledig Algerijns, want Hanni eindigde als tweede en Idriss Saadi (KV Kortrijk) als derde.