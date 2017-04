Van der Elst: "Tielemans? Profiel van Dendoncker is toch ook uniek"

Youri Tielemans strooide tegen Club Brugge met potentiële assists. "Hij had er vier of vijf kunnen hebben", zegt Marc Degryse. "Hij heeft de klasse om te weten waar hij moet komen en zijn traptechniek is een grote kwaliteit. Het is geen toeval dat hij zo makkelijk zijn ploegmaats vindt. Hij maakt ook iedere keer de juiste keuze. Wat hij doet is toch wel straf voor een jonge van 19."

"De interesse van Monaco? Je zou kunnen zeggen dat de Franse competitie een opstapje is, maar eigenlijk is Monaco wel al de top. Die club zit wel in de halve finales van de Champions League, waarin ze Manchester City en Dortmund hebben uitgeschakeld. En mogelijk worden ze ook nog kampioen van Frankrijk."

"Monaco is misschien geen droomclub, maar qua niveau is het wel hoog. Er zullen ook nog wel andere clubs komen die misschien aantrekkelijker zijn."