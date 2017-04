Mulder: "Preud'homme geeft spelers de schuld, ik geef hem de schuld"

Preud'homme is misschien niet streng genoeg meer voor zijn spelers. Dat is menselijk, maar hij zit nu wel met de gebakken peren.

"Onbegrijpelijk dat hij dit zegt", zei Mulder. "Hij is de verantwoordelijke man voor dit groepje. Hij geeft de spelers de schuld, ik geef hem de schuld. Hij is zelf verantwoordelijk voor de wedstrijdinstelling en het uithoudingsvermogen. Daar gaat hij even gemakkelijk voorbij."

Zou Preud'homme er spijt van hebben dat hij nog een seizoen is gebleven na de titel? "Hij heeft zich laten ompraten", zei Filip Joos. "Hij is altijd vertrokken na succes: na de titel bij Standard, na de beker bij Gent en na de beker bij Twente."

"Hij is een fenomeen in het oppompen van een groep die heel diep zit. Maar dit is een andere job. Hij was erkentelijk voor een groep die het vorig jaar fantastisch heeft gedaan en misschien is hij niet streng genoeg meer. Dat is menselijk, maar hij zit nu wel met de gebakken peren."

"Of hij er spijt van heeft dat hij geen bondscoach is geworden? Ik denk het wel", besluit Joos.