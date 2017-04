Tobback: "Hopelijk neemt BAS ernstig besluit in zaak-Moeskroen

Ik ga ervan uit dat men wel iets zal vinden om hun bizarre financiële constructies of in het geval van Moeskroen het werken met makelaars te verantwoorden.

Ik ga ervan uit dat men wel iets zal vinden om hun bizarre financiële constructies of in het geval van Moeskroen het werken met makelaars te verantwoorden.

Beide clubs tekenden beroep aan bij het BAS en moeten zich op 3 en 5 mei verdedigen. "Ik ga er echter vanuit dat men wel iets zal vinden om hun bizarre financiële constructies of in het geval van Moeskroen het werken met makelaars te verantwoorden", vertelt Tobback.

OH Leuven moet op de slotspeeldag van de play-downs in de Proximus League minstens een punt pakken tegen Lommel United om niet te degraderen naar de eerste amateursklasse. "Het is de afgelopen jaren immers al voor de derde keer dat een match tussen OHL en Lommel United moet beslissen over het lot van de ene of de andere club."

"De eerste keer hebben we belet dat Lommel naar eerste klasse promoveerde, vervolgens hebben we op het veld van Lommel de promotie naar eerste klasse afgedwongen en nu vrijdag zullen we uitmaken wie degradeert. We gaan er dus duidelijk niet op vooruit", besluit hij.