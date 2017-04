Vormer niet op het matje geroepen na opstootje met Teodorczyk

Kort voor de rust in de topper tussen Anderlecht en Club gingen de poppen aan het dansen. Vormer kwam stevig in botsing met Spajic en bij het opstootje dat volgde, greep hij Teodorczyk vast bij zijn nek. Luttele minuten later kreeg de Nederlander zijn tweede gele kaart voor een tackle op Tielemans.

Preud'homme reageerde nog begripvol. "Als het niet draait zoals je wil, dan ga je te ver. Dan doe je soms dingen die de ploeg in problemen kan brengen." De reviewcommissie heeft de beelden geanalyseerd en roept Vormer niet op het matje.