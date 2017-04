Erwin Lemmens over RSCA-talisman Boeckx: "Geen nieuwe keeper meer nodig"

"Ik denk dat hij iemand is die voor rust zorgt in de groep en in zijn verdediging. Een defensie heeft nu eenmaal nood aan stabiliteit. Met Boeckx is het winstpercentage van Anderlecht enorm gestegen, maar je kunt ook niet voorbij aan Kara", vertelt Erwin Lemmens.

"Kara heeft veel progressie gemaakt, want in het verleden maakte hij al wel eens een foutje. Als doelman is het natuurlijk plezant met zo'n speler voor je en wordt je werk iets makkelijker."

"Anderlecht is als ploeg gegroeid in het seizoen en iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. De puzzel is in elkaar gevallen en Boeckx is daar een deeltje van. Hij heeft de ervaring en heeft achterin voor rust gezorgd."

Boeckx hield elf keer de nul in 19 wedstrijden, goed voor een gemiddelde van 58%. Van alle doelmannen die minstens 15 keer speelden in een van de grootste tien Europese competities doen slechts zes keepers beter.