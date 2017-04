Ex-Anderlecht-spits Anastasiou traint volgend seizoen Kortrijk

Anastasiou leerden we in België in 1999 kennen. Anderlecht haalde de aanvaller weg bij OFI Kreta, waar hij international was geworden. Een vaste waarde kon hij in Brussel niet worden. In het seizoen 1999-2000 scoorde hij vier keer in tien competitieduels.

Daarop trok hij naar Roda, waar hij vier seizoenen speelde en een transfer versierde naar Ajax. Zijn trainerscarrière begon Anastasiou als assistent van Panathinaikos in eigen land. Van 2013 tot 2015 was hij er hoofdcoach, met de Griekse beker in 2014 als hoogtepunt. Dit seizoen was hij actief bij zijn ex-team Roda, waarmee hij nog niet zeker is van het behoud in de Eredivisie.