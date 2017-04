Vandenbempt: "Alleen Anderlecht kan Anderlecht nog de titel kosten"

Ook voor Gent lijkt de titeldroom weg. Ze droomden daar zeker. Stilletjes en stiekem. Maar de achterliggende berekening was dan wel dat Gent zelf zou winnen tegen KV Oostende en dat Anderlecht punten zou laten liggen tegen Club. Dat is nu omgekeerd. Anderlecht is nog verder uitgelopen.

Gent speelde tegen KVO best een goeie wedstrijd. Het had kunnen winnen. Met het niveau dat Gent haalt in Play-off I is weinig mis. het is vooral door de prestatie van Anderlecht gisteren, door het zelfvertrouwen en de flow waar dat elftal nu inzit, dat Gent maximaal voor plaats twee zal strijden.

Op basis van de prestaties van Gent en Club denk ik dat Gent daar wel favoriet voor is. Maar de titel? Neen, ik denk dat alleen Anderlecht Anderlecht nog van de titel kan houden.