Preud'homme: "Stel alleen nog spelers op die voor hun club vechten"

"Je probeert je ploeg op deze belangrijkste wedstrijd voor te bereiden en na 10 minuten stel je vast dat je langs alle kanten tekort komt", zo steekt Michel Preud'homme van wal bij Peter Vandenbempt.

"Zowel in de duels op de grond als in de lucht kwamen we te kort. Dan kom je in de problemen tegen een ploeg met vertrouwen en kwaliteit."

In de tweede helft had de catastrofe groter kunnen zijn, want Anderlecht liet heel wat kansen liggen. Er was ook een goede Butelle nodig om erger te voorkomen.

Preudhomme: "Niet alleen ons verdedigende spel was niet goed, ook onze aanval had te weinig diepgang. We speelden veel te weinig vooruit. Dat is onbegrijpelijk als je daar de hele week, ja zelfs jaren, op werkt. En toch gebeurt het."