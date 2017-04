Preud'homme: "Eigenlijk hebben we niets meer te verliezen"

"Tegen Anderlecht kunnen we eigenlijk vrijuit spelen. We hebben niets meer te verliezen. We zitten in de positie van underdog. Rekenen moet niet meer, we moeten gewoon gaan."

Tegenstander Anderlecht speelde donderdagavond 120 minuten tegen Manchester United. Een wedstrijd die in de kleren kan kruipen. De vraag of hij de wedstrijd bekeken had, deed Preud'homme glimlachen.

"Nee, ik kijk nooit naar voetbal antwoordde hij", met een knipoog. "Het was een goede wedstrijd, op hoog niveau. En ik moet niet flauw doen. Zo een wedstrijd weegt door. Maar ik moet ook zeggen dat Anderlecht een mooi Europees parcours heeft afgelegd. Zoals wij twee jaar geleden."

"Toen wij werden uitgeschakeld door Dnipropetrovsk waren we teleurgesteld, maar speelde we 2-2 gelijk tegen Gent. Pas later hebben we een slag gekregen."

"Als je een topper op verplaatsing wilt winnen, moet je sowieso goed zijn. We weten dat we Anderlecht niet heel de match tegen hun doel zullen plakken. Dus moet je je kansen afmaken."