"Hanni is onzeker voor topper tegen Club Brugge"

Hanni was gisteren nog één van de uitblinkers in de kwartfinale van de Europa League tegen Manchester United. De Algerijn werd na iets meer dan een uur spelen naar de kant gehaald door coach René Weiler.

Na afloop van de wedstrijd liet Weiler weten dat Hanni een lichte blessure had, meer uitleg wilde de Zwitser daar niet over geven. Wie er zeker niet bij is zondag, is Andy Najar. De Hondurees is nog altijd herstellende van een spierblessure.