Bondsparket gaat in beroep tegen vrijspraak Preud'homme

Het bondsparket gaat in beroep tegen de vrijspraak van Michel Preud'homme.

Het parket van de Belgische voetbalbond is het niet eens met de beslissing van de Geschillencommissie om Michel Preud'homme vrij te spreken. Het bondsparket heeft nu beslist om in beroep te gaan. De Geschillencommissie Hoger Beroep spreekt zich vrijdag in tweede aanleg uit over het dossier.