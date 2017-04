Deze acht scheidsrechters krijgen vanaf 1 juli semi-professioneel statuut

We gaan anderhalve dag per week met deze scheidsrechters aan de slag. Dit met fysieke, technische en theoretische sessies en trainingen.

We gaan anderhalve dag per week met deze scheidsrechters aan de slag. Dit met fysieke, technische en theoretische sessies en trainingen.

De acht semi-profs zullen een betere begeleiding krijgen. "We gaan anderhalve dag per week met deze scheidsrechters aan de slag", legt Johan Verbist, het Hoofd Arbitrage bij de KBVB, uit. "We zullen intensief werken aan wedstrijdvoorbereidingen, analyse, begeleiding en coaching. Dit met fysieke, technische en theoretische sessies en trainingen."

Behalve een vast maandloon bovenop hun vergoeding per wedstrijd, zullen de semi-profs kunnen rekenen op een verzekering voor langdurige blessures. De scheidsrechtersbaas benadrukte dat het semiprofessioneel statuut geen invloed zal hebben op de aanduidingen. "Ook met de niet-semi-profs blijven we overigens stappen vooruit maken. Voor ons zijn ze even belangrijk als de semi-profs."

Het contract van de acht scheidsrechters loopt twee jaar, met een optie tot verlenging. Vanaf het seizoen 2018-2019 wordt het aantal uitgebreid tot tien scheidsrechters, vanaf 1 juli 2019 kunnen twaalf refs genieten van het semi-professioneel statuut.