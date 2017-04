Antwerp moet zich op 3 mei voor het BAS gaan verdedigen in licentiezaak

Antwerp en Moeskroen mogen bij het BAS nieuwe stukken indienen. De beslissing van het BAS is wel bindend. Dat wil zeggen dat de clubs zich moeten neerleggen bij een eventueel negatief advies.

In het licentiedossier van Antwerp ontbraken enkele stukken over de financiering van de club. Zowel Antwerp als geldschieter Paul Gheysens van Ghelamco maken zich sterk dat een proflicentie een formaliteit is.

Als Antwerp voor het BAS toch bot zou vangen, zakt het naar de eerste amateurklasse en neemt Roeselare de plaats van Antwerp in de Jupiler Pro League in.

Moeskroen moet meer klaarheid scheppen over zijn banden met Gol Football Malta, een Maltese vennootschap van de Israëlische makelaar Pini Zahavi. Ook vorig jaar was de mogelijke financiering door een tussenpersoon een struikelblok voor de Licentiecommissie.

Als Moeskroen, dat voor het derde jaar op rij zijn licentiedossier voor het BAS moet verdedigen, naast een proflicentie vangt, behoudt Westerlo zijn plaats in 1A.

