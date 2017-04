Peter Maes: "Ik zou niet neen zeggen tegen Standard"

"Het is een mooie topclub en zou weer een mooie uitdaging zijn. De clubs waar ik in het verleden aan de slag ging, waren altijd deels in verval toen ik er begon."

"Het zou een uitdaging zijn om Standard weer op het goeie spoor te krijgen. Het is nog altijd een club met veel aanzien, met veel emotie ook. Dat heb ik graag. Ik zou in ieder geval niet neen zeggen."

Maes stond eerder al op de loonlijst bij Standard. Van 1996 tot 1999 was hij doelman in Luik.