Geschillencommissie bedekt "oortjes-gate" met de mantel der liefde

Deze vordering is illegaal. Dat stoort me mateloos.

Het bondsparket wou Mazzu daar opnieuw voor schorsen, maar het vlammende betoog van de advocaat van Charleroi maakte blijkbaar indruk. "Er is sprake van verdenking, maar er wordt geen enkel bewijs geleverd", klonk het op de bond.

"Dat is hoogst uitzonderlijk in de rechtspraak en zou een gevaarlijk precedent zijn." De advocaat vond het ook niet kunnen dat procureur Rubens op een persconferentie de schorsing bekend wou maken. "Deze vordering is illegaal. Dat stoort me mateloos."

De Geschillencommissie sprak Mazzu uiteindelijk ook vrij.