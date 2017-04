Preud'homme heeft een gloednieuw notitieboekje, met dank aan Dury

Vorige week gooide Club Brugge-trainer Michel Preud'homme woest zijn boekje weg nadat Charleroi een omstreden penalty had gekregen in Jan Breydel.

Vroeg Zulte Waregem-trainer Francky Dury zich af of dat boekje nog was opgedoken of toonde hij zich gewoon collegiaal na de match? Feit is dat Dury een nieuw boekje had meegebracht voor Preud'homme. Dury schreef er ook een boodschap in, maar wou niet prijsgeven welke.