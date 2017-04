"Misschien is de citroen bij Club Brugge uitgeperst"

Als je voor de zoveelste keer achter de feiten moet aanhollen, dan is dat totaal onbegrijpelijk.

In het voetbal moet je duels winnen, zeker in het Belgische voetbal. Dat deed Club Brugge niet en als je dan achterin staat te prutsen, een paar weken na elkaar, en ook nog wat pech hebt met ongelukkige strafschoppen tegen, dan kom je natuurlijk niet ver.

In zijn verklaring achteraf had Michel Preud'homme het over - misschien - mentale vermoeidheid in de spelersgroep na twee seizoenen waarin veel van die spelers gevraagd is. Misschien is de citroen inderdaad uitgeperst en is de honger naar een tweede titel minder groot dan naar die eerste vorig jaar.

Het zou niet mogen, maar het zou zeker wel kunnen. Hoe dan ook: het Club Brugge van gisteren in Waregem en dat van vorige week tegen Charleroi is in elk geval geen titelkandidaat.