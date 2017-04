VRT ???media.video.type.mz_vod??? Wie maakte de mooiste: Hanni, Malinovski, Brüls of Cools? Wie maakte de mooiste: Hanni, Malinovski, Brüls of Cools?

Er werd 33 keer gescoord het voorbije weekend in Play-off 1 en 2. Wij selecteerden vier doelpunten. Wat is jouw mooiste: de vrijschop van Malinovski, de winkelhaaktreffer van Brüls, de volley van Cools of de slalom van Hanni?