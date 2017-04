Volgt Dury Preud'homme op? "Ik doe mijn job graag bij Zulte Waregem", antwoordt de coach

Vanmiddag speelde Zulte Waregem 2-2 gelijk tegen Club Brugge. "Het had 2-3 of 3-2 kunnen zijn. Ik ben trots op het begin van mijn ploeg en op de reactie na de 2-2", vertelt Dury over de wedstrijd.

"We wilden winnen. We zouden er zogezegd niet meer voor gaan in de play-offs, maar dat vind ik onzin. We willen onze rol spelen."

"Met minder dan de vierde plaats mogen we niet tevreden zijn. Dat is onze uitdaging. Nu is het wachten op een referentiematch met 3 punten."