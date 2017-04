Preud'homme: "Anderlecht wordt erg moeilijk voor ons"

Dinsdag moet Michel Preud'homme voor de Geschillencommissie verschijnen nadat hij met zijn notitieboekje gegooid had in Club Brugge-Charleroi (1-1). "Dat is een deel van mijn job", antwoordt de coach laconiek. "Ik ga mezelf verdedigen in het bondsgebouw."

"Vandaag kregen we voor de tweede keer in drie matchen een onterechte penalty tegen. Mag ik dat zeggen zonder een schorsing op te lopen? Ach, het heeft geen zin meer om me daar druk in te maken."