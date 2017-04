Sterckx: "Standard heeft een trainer met ballen nodig"

Er was onenigheid of Yannick Ferrera moest blijven en ze struikelden ook over de rol van Daniel Van Buyten en zijn riante loon.

Ferrera is uiteindelijk toch ontslagen, maar na hem is nog veel ander volk vertrokken: algemeen manager Bob Claes, fysiektrainer Erik Roex en de laatste weken kwam ook keeperstrainer Philippe Vande Walle onder vuur te liggen.

Het was een komen en gaan van figuren en ook van spelers. In de winterstop was het een echte duiventil. Allemaal spelers die Standard geen stap vooruit hebben geholpen.

Ook Trebel is vertrokken (naar Anderlecht). Hij mag dan wel een storende factor geweest zijn in de kern, maar hij was wel de meest getalenteerde speler.