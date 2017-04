Aleksandar Jankovic is ontslagen bij Standard

Maandag was het spoedvergadering bij Standard. Voorzitter Bruno Venanzi sommeerde coach Aleksandar Jankovic in zijn bureau iets voor 11u. Nauwelijks een halfuur later was het verdict gevallen.

Jankovic verving begin september Yannick Ferrera bij Standard, maar opmerkelijk beter ging het onder de Serviër niet. Standard greep naast Play-off I en ook in Play-off II ging de start van de Rouches de mist in.

Jankovic is zo het zoveelste slachtoffer op het trainerskerkhof dat Standard de afgelopen jaren is geworden. De voorbije 3 seizoenen kregen 6 trainers hun C4 op Sclessin: Luzon, Vukomanovic, Riga, Muslin, Ferrera en nu dus ook Jankovic.

Het is nog niet duidelijk wie het seizoen op de bank bij Standard zal uitdoen. Mogelijk neemt assistent Eric Deflandre andermaal de honneurs waar.