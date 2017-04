Vanderhaeghe: "Onze spits werd onder de grond gestoken, dat is het verschil"

"Onze spits wordt onder de grond gestoken met twee gele kaarten tot gevolg. Dan speel je voor de punten en het kampioenschap. Blijkbaar had Anderlecht in de eerste helft een rode kaart verdiend. Wij kregen onterecht een penalty, maar we moeten die niet. We missen hem."

"Of dat een gebrek aan ervaring is? We hebben ervaring, maar geen smeerlappen. Sommige fases moeten we slimmer uitspelen. Maar ik heb ook veel ellebogen gezien. Er staat een hele match een camera op mij gericht. Die zou beter gebruikt worden voor wat op het veld gebeurt."

Vooral spits Landry Dimata vocht voortdurend lijf-aan-lijf-gevechten uit met de paars-witte verdediging. "Misschien speelt hij het niet altijd goed uit. Maar er is ook echt de man gespeeld en hij wordt totaal niet in bescherming genomen."

"Hij kan voor gevaar zorgen en is snel. De manier waarop hij onder de grond werd gestopt vind ik soms overdreven. Maar hij moet ook zelf sneller kaatsen of wegdraaien als hij de bal toch in de voeten krijgt."