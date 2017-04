Preud'homme: "Ik vind niet dat ik iets verkeerds heb gedaan tegen Charleroi"

Het is de bedoeling om in elke uitwedstrijd punten te pakken. Dat hebben we in Gent ook geprobeerd en zal nu niet anders zijn.

"Het is de bedoeling om in elke uitwedstrijd punten te pakken. Dat hebben we in Gent ook geprobeerd en dat zal nu niet anders zijn. Zulte Waregem vind ik heel goed spelen."

"Je voelt dat er drie ploegen zijn die losser spelen. Zulte won de Beker van België al (foto), Charleroi is al tevreden met een plaats in Play-off I en bij Oostende moet niets. Bij Club Brugge, Anderlecht en AA Gent is dat wel even anders."

"Dat is voor ploegen als Zulte Waregem dus een voordeel. Ze spelen losser en zijn in vorm. Het is nog te vroeg om te zeggen dat we 4 op 6 moeten halen de volgende twee wedstrijden. Er kan zoveel gebeuren in de play-offs en het zal in de laatste vijf wedstrijden beslist worden."