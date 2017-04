Jankovic: "We gaan de kritiek niet uit de weg, we verdienen die"

Een nieuwe misstap kunnen de Luikenaren zich niet permitteren, wil Standard nog voor Europees voetbal kunnen meestrijden. Dat beseft ook trainer Aleskandar Jankovic. "We zitten niet in een goede periode", klonk het vandaag op de persconferentie.

"Maar we gaan de kritiek die we krijgen zeker niet uit de weg, we verdienen die. Tegen STVV hebben we een goede mentaliteit getoond, die goede lijn moeten we nu doortrekken. Ik ben ervan overtuigd dat we eruit komen als we dezelfde inzet tonen."

"Union wordt zeker geen hapklare brok. Het zal heel gemotiveerd zijn tegen ons. Maar het resultaat hangt enkel en alleen van onszelf af."