Anderlecht betuigt steun aan Josip Weber: "Sterkte Joske"

Weber ruilde in 1994 Cercle Brugge in voor Anderlecht, waar hij drie seizoenen bleef. Op zijn site kijkt Anderlecht nu terug naar die periode. Hij speelde slechts 25 wedstrijden en scoorde 16 doelpunten, maar het was vooral een periode met veel blessures. In 1997 stopte Weber daarom met voetballen.

De club uit Brussel wenst hem veel sterkte in zijn strijd tegen kanker. "De directie van RSC Anderlecht, de spelers, de technische staf en de medewerkers hopen dat Josip ook deze wedstrijd, tegen deze vreselijke ziekte zal winnen. De hele Anderlecht-familie staat achter je en wenst je veel sterkte Josip!", klinkt het.