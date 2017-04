Scenario's van de licentiesoap: Westerlo en Roeselare mogen nog hopen op 1A

Al die mogelijke verschuivingen in de hoogste klasse zouden ook goed nieuws kunnen zijn voor de clubs die strijden tegen de degradatie in 1B. Dat zijn op dit moment Lommel, Cercle Brugge, Tubeke en OH Leuven.

Als Westerlo de plaats inneemt van Moeskroen in 1A, dan zakt er niemand en moet er dus ook niemand weg uit 1B. Dat geldt ook wanneer Antwerp geen licentie krijgt. Dan stijgt Roeselare naar 1A. Westerlo degradeert dan wel, maar om ervoor te zorgen dat er toch acht clubs in 1B blijven, zou er geen club uit eerste klasse B verdwijnen.

Als Moeskroen en Antwerp allebei geen licentie krijgen, dan spelen Roeselare en Westerlo volgend seizoen in 1A. Beerschot Wilrijk is de enige club die promoveert naar 1B. Maar omdat er geen enkele andere amateurclub een licentie voor profvoetbal op zak heeft, kan daar geen club meer bijkomen. In dat geval zou 1B dus een competitie met maar zeven clubs worden.