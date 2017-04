Moeskroen krijgt geen proflicentie, maar gaat in beroep

Moeskroen krijgt geen proflicentie en zou in principe naar de amateurreeksen zakken. Maar de club heeft meteen laten weten in beroep te gaan tegen de beslissing. "We zijn niet verrast", staat er op de clubwebsite.

"Het is immers al het derde jaar op rij dat men Moeskroen uit de hoogste klasse wil bannen. Nochtans zijn we administratief en sportief helemaal in orde. Ook financieel is de club gezond."

Moeskroen trekt dan ook naar het BAS om alsnog een licentie voor 1A te krijgen. "We voldoen aan alle voorwaarden en vinden dat de Licentiecommissie het nieuwe reglement verkeerd toepast. We zijn er dan ook van overtuigd dat Moeskroen in beroep wel een licentie zal krijgen. We hopen dat dit zo snel mogelijk gebeurt."