Pro League wil rookvrije stadions tijdens de komende twee speeldagen

Anderlecht, Club Brugge en RC Genk legden al een volledig rookverbod op in hun stadion, bij AA Gent is dat gedeeltelijk. Elke club beslist natuurlijk zelf of er een rookverbod komt of niet, dat kunnen we vanuit de Pro League niet opleggen.

"Aangezien we in onze stadions steeds vaker gezinnen mogen verwelkomen die een wedstrijd van hun favoriete club komen bijwonen, willen we met deze actie de focus leggen op de gezondheid van iedereen op en rond het veld. Sport is immers onlosmakelijk verbonden met een gezonde levensstijl."

"Tijdens de voetbalweekends van 14 tot 16 april en 21 tot 23 april moedigen de clubs hun supporters aan om tijdens deze periodes geen sigaren, sigaretten of e-sigarets te roken in de tribunes en de overdekte zones in het stadion. Samen met iedereen voor en achter de schermen maken we er zo een rookvrije speeldag van."

"Deze sensibiliseringsactie zullen we daarna ook evalueren. We voeren wel al een tijd gesprekken met allerlei organisaties en met de clubs wordt er ook gesproken."

