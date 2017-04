Armenteros: "Molins zei me om zeker niet naar Anderlecht te komen"

Het is zeker geen vreselijke club. Maar ik merkte dat heel veel mensen binnen de club controle willen en niet bezig zijn met voetbal.

Het is zeker geen vreselijke club. Maar ik merkte dat heel veel mensen binnen de club controle willen en niet bezig zijn met voetbal.

"Kom niet naar Anderlecht", werd Armenteros verrast door Molins. "Voor je eigen goed, blijf waar je bent en kies een ander team. Maar het aanbod dat ze deden was heel goed en ik wist dat ik het zou aanvaarden. Ik praatte met de coach en dat voelde goed. Ze toonden echt dat ze me wouden."

De passage van Armenteros bij paars-wit werd een dikke tegenvaller. Armenteros speelde zijn eerste halve seizoen drie wedstrijden als invaller, waarin hij wel de 2-2-gelijkmaker scoorde op het veld van Club Brugge. Het volgende seizoen volgden nog twee matchen, voor hij aan Feyenoord werd uitgeleend.

"Er worden heel veel politieke spelletjes gespeeld op Anderlecht", zegt Armenteros. Waarna hij nog een stap verder gaat. "Er gaat veel geld om in de club en er wordt veel gepraat. Er komen richtlijnen van bovenaf. Niet alleen ik en Guillermo zaten in de tribune. Het lijkt soms dat er veel corruptie was."

"Het is zeker geen vreselijke club, echt niet. Maar ik merkte dat heel veel mensen binnen de club controle willen en niet bezig zijn met voetbal."