Boekenverslinder Preud'homme en de kus van Ancelotti in Extra Time

Zlatan Ibrahimovic pakt in zijn interviews uit met straffere uitspraken dan Jan Mulder. "De leeuw is nog altijd een leeuw", zei hij over zijn seizoen bij Manchester United. "Wie de beste spits is? Lukaku is sterk, Aguero is goed. Waarom ik niet? Leeuwen vergelijken zichzelf niet met mensen."

Haantjesgedrag dat Mulder niet graag ziet. "Zlatan doet alsof hij tot de top van de allerhoogste spitsen behoort, maar eigenlijk is dat niet zo. Zijn spel stoort me niet, zijn attitude wel."