Mulder: "Anderlecht heeft de organisatie van een drogisterij"

Volgens Filip Joos is René Weiler op zijn hoede voor Gent. In augustus werd paars-wit weggespeeld door Gent. "Waarom het zo slecht was? Angst", bevestigde Mulder. "Zeer ergelijk. Als dat in het theater gebeurt, zouden de mensen schreeuwen: "Geld terug!"."

Is Anderlecht dan bang om thuis te verliezen van Gent? "Als dat de basisfilosofie is - spelen om niet te verliezen - dan is Anderlecht toch aan een negatieve evolutie bezig", besloot Vandenbempt.