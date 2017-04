Zorgwekkende statistieken voor Anderlecht na matige match tegen Gent

Dat Anderlecht ook de bal aan AA Gent moest (wou?) laten, is niet nieuw dit seizoen. Paars-wit had maar 45% van de tijd de bal. Zeven keer dit seizoen was het even veel of minder.

Opvallend is dat Anderlecht die matchen met zo weinig balbezit nooit heeft verloren. 6 keer kwam het als winnaar uit de strijd, 2 keer was het een gelijkspel (2 keer tegen AA Gent). Dan toch een succesvolle strategie?