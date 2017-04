VIDEO: Vitas en Van Rhijn zijn de vrijschopspecialisten in de Jupiler Pro League

Lierse-assistent Chris Janssens noemde Uros Vitas na de match tegen KV Mechelen "de beste vrijschopnemer in België". Servische rechtspoot had tegen Lierse net zijn derde goal vanaf vrijschop gescoord én had ook nog eens de paal geraakt met een vrije trap.

Maar kloppen de woorden van Chris Janssens wel? De statistieken geven hem in ieder geval gelijk. Vitas scoorde nu even vaak vanaf vrijschop als Ricardo van Rhijn (3 keer), maar hij stond wel 108 minuten minder op het terrein. Bovendien maakte Vitas ook nog eens een vrijschopgoal in de beker tegen STVV.