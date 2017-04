L'Equipe: "AS Monaco wil Tielemans deze zomer inlijven"

Youri Tielemans kan rekenen op interesse van heel wat Europese topclubs. Youri Tielemans kan rekenen op interesse van heel wat Europese topclubs.

AS Monaco heeft Youri Tielemans, die bezig is aan een heel sterk seizoen bij RSC Anderlecht, op het oog. De leider in de Franse Ligue 1 wil het goudhaantje deze zomer graag naar het prinsdom halen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Equipe.