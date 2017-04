2 dieptepunten in 1 week: eerst slechtste corner ooit, dan dramatische aftrap van Lierse

Stoke-speler Charlie Adam was afgelopen week de risee in Engeland na een dramatische corner in de match tegen Burnley. Adam glijdt uit tijdens zijn aanloop en tikt zo per ongeluk de bal aan met zijn knie.

Niets aan de hand, denkt Adam, en hij legt de bal met zijn hand weer goed. Maar dat was buiten de opmerkzame assistent-ref gerekend. Hands van Adam, natuurlijk en een vrijschop voor Burnley. Adam droop dan maar met een schaapachtige monkellach af.