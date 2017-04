"In Anderlecht hebben ze zich neergelegd bij de tactiek van Weiler: niet verliezen"

De reactie van Michel Preud'homme was er nog eens ouderwets ver over. Zijn collega Mazzu moet zich toch hebben afgevraagd waarom hij in Lokeren op einde van de reguliere competitie werd weggestuurd en een speeldag schorsing kreeg omdat hij een keer tegen een flesje water trapte. Dat is niet logisch.

Natuurlijk was er een overtreding. Preud'homme had gelijk, de penalty was niet terecht, maar de realiteit blijft dat Club zo slecht was dat het dat soort tegenslag niet kon overwinnen. Het verhaal van de afwezige spelers is bekend. Er zijn veel geblesseerden die normaal het verschil kunnen maken in dit soort moeilijke wedstrijden.

Maar, erger nog, de spelers die ook het verschil zouden kunnen maken en die er wel bij waren, die waren niet goed. Zoals Hans Vanaken bijvoorbeeld. Dan blijft er niet veel over van dit Club Brugge. Dan voelt de trainer weer die onmacht die hij ook in de Champions League gevoeld heeft. Er moeten enkele spelers snel beter worden, en de geblesseerden moeten snel terugkeren en meteen op het gewenste niveau. Dat is toch niet zo evident.