Preud'homme: "Misschien is dit niveau voor sommigen te hoog gegrepen"

Toen Van Rhijn sprong, zagen we een hand in zijn rug. Hij was uit evenwicht en de bal belandde op zijn arm.

"Na de pauze vonden we de oplossing, met de 1-0 van Wesley. We hadden de wedstrijd onder controle. Charleroi reageert dan natuurlijk, maar was niet zo gevaarlijk tot die penalty."

Preud'homme reageerde woedend op de beslissing van scheidsrechter Luc Wouters. "Toen Van Rhijn sprong, zagen we een hand in zijn rug. Hij was uit evenwicht en de bal belandde op zijn arm. Maar het was meteen penalty."

"Vorige week verdienden we meer dan die nederlaag. In deze moeilijke omstandigheden leken we op weg naar de drie punten, maar door die beslissing krijgen we geen drie punten."

"Als ik sommige wedstrijden bij het begin van de reguliere competitie nog eens bekijk, dan stel ik me vragen bij de penalty's die toen werden gegeven", gaf Preud'homme nog mee.