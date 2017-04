Limbombe viel voor Nieuwjaar uit met een liesblessure. Limbombe viel voor Nieuwjaar uit met een liesblessure.

Club Brugge-trainer Michel Preud'homme kan tegen Charleroi opnieuw een beroep doen op aanvaller Anthony Limbombe. De flankaanvaller viel in december uit met een liesblessure en is er nu voor het eerst opnieuw bij in de wedstrijdselectie.