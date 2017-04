Radio 2 gaat op zoek naar de strafste supporter van Club Brugge

De strafste supporter mag samen met zijn of haar beste kameraad of partner een jaar lang helemaal gratis naar alle wedstrijden van Club Brugge in het Jan Breydelstadion én op verplaatsing.

Daar blijft het niet bij. Hij of zij maakt ook één verplaatsing mee naar een Europese topclub en verblijft tijdens de trip in het hotel van de Club-spelers.