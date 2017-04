"Babbelzieke" Mazzu moet voor de Geschillencommissie verschijnen

Maar tv-beelden lieten uitschijnen dat Mazzu en zijn technische staf zich niet aan de regels hielden. De Charleroi-coach en zijn assistent leken met behulp van oortjes te communiceren.

De aanwezige Match Delegate nam het voorval op in zijn verslag, waardoor het Bondsparket verplicht was over te gaan tot vervolging. De Geschillencommissie behandelt de zaak op 18 april, Mazzu riskeert een boete en een schorsing.

Ook Lierse-coach Fred Vanderbiest, die geschorst was voor de thuismatch tegen Standard (1-0) in Play-off II A, wordt om gelijkaardige redenen voor de Geschillencommissie gedaagd.