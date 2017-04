Lokeren: "Goedkeuring licentiedossier is formaliteit"

Lokeren is een van de clubs die voorlopig nog geen licentie op zak heeft voor volgend seizoen. "Dat het licentiedossier nog niet goedgekeurd is, is enkel een formaliteit", laat Lokeren weten.

"Op dit moment wordt Sporting Lokeren omgevormd van een VZW naar een NV. De UEFA moet hiervoor zijn goedkeuring schriftelijk aan de club overmaken. Omdat we die bevestiging nog niet hebben, kon die ook niet toegevoegd worden aan het dossier. Eens het document aan de club is overgemaakt, is ons licentiedossier in orde."

Behalve Lokeren wachten ook Kortrijk, Moeskroen en promovendus Antwerp nog op hun licentie voor de Jupiler Pro League. Op 12 april spreekt de Licentiecommissie zich over hun dossiers uit.