Enkel Antwerp, Lokeren, Kortrijk en Moeskroen nog niet zeker van licentie voor 1A

Uit de licentiedossiers kunnen we ook opmaken waar de clubs hun Europese matchen zullen spelen, als ze zich voor Europa kunnen plaatsen. Bekerwinnaar Zulte Waregem, dat nu al zeker is van de groepsfase van de Europa League, zou naar Lokeren moeten uitwijken, maar omdat het nu al zeker is van zijn ticket heeft het nog tijd om de nodige aanpassingen te doen. "We gaan er alles aan doen om het in orde te brengen en gaan er dan ook van uit dat we gewoon in ons eigen stadion zullen spelen."

KV Mechelen en Waasland-Beveren zullen dan weer tijdelijk naar het Koning Boudewijnstadion verhuizen. STVV klopt aan bij aartsrivaal Genk, terwijl Eupen zijn eventuele Europese duels op Sclessin zal afwerken. Charleroi vindt in Anderlecht zijn Europese thuisbasis.