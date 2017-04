Ook AA Gent ontsnapt niet aan circulatieplan: Vanhaezebrouck en co verkennen per fiets

Vanhaezebrouck combineert het nuttige aan het aangename. Vanhaezebrouck combineert het nuttige aan het aangename.

De spelers en staf van AA Gent hebben vandaag uitleg gekregen over het nieuwe circulatieplan in Gent. Trainer Hein Vanhaezebrouck en co voerden meteen de daad bij het woord en gingen de nieuwe situatie verkennen per fiets.