Tom Boudeweel: "België is sportief weer hip voor Nederlanders"

"Daarbij komen de prestaties van de Belgische clubs de laatste jaren in Europa, met dit seizoen zelfs twee clubs in de kwartfinales van de Europa League. Op de UEFA-ranking staat België in clubverband intussen enkele plaatsen hoger dan Nederland."

"Daarnaast heb je volgens mij ook de financiële component. In ons land kan in het algemeen meer verdiend worden dan in Nederland."

"Dat maakt dat de Nederlanders die in België spelen of gespeeld hebben het hier door de band genomen goed hebben of gehad hebben én goed verdiend hebben. Een aantal van hen is hier echt belangrijk geworden, zoals Ruud Vormer bij Club. Daar maken ze bij hun landgenoten reclame over."

"Verder zijn clubbesturen beginnen in te zien dat de lokale verankering heel belangrijk is. Een Nederlander spreekt onze taal, zo kun je met Vlamingen en Nederlanders binnen je kern een basisgroep vormen. Kijk ook in dit verband naar Club: Vormer en Timmy Simons zijn op en naast het veld twee handen op één buik en leiden de groep."