Fans liggen nog niet wakker van play-offs: slechts 64.470 toeschouwers

Enkel AA Gent-Club Brugge (19.732) en de match tussen Racing Genk en Lokeren (12.951) lokten meer dan 10.000 fans.

De andere wedstrijden uit Play-off I, Zulte Waregem-Anderlecht (9.941) en Charleroi-KV Oostende (8.031), konden rekenen op veel minder belangstelling.

KV Mechelen ging op het veld van Union de boot in met 3-0, maar kon achteraf toch nog "pronken met een prijsje": met 1.044 supporters in het Koning Boudewijnstadion was geen enkele club beter vertegenwoordigd op verplaatsing.